Fatehabad News: सात माह के इंतजार बाद मिलेगा टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को सम्मान

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स्वास्थ्य विभाग ने फरवरी में इन पंचायतों का चयन किया था। मार्च में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर पंचायतों को सम्मानित किया जाना था लेकिन बजट नहीं मिलने के कारण योजना सिरे नहीं चढ़ सकी। अब बजट उपलब्ध होने के बाद सम्मान समारोह की तैयारी की जा रही है।जिले में तीसरी बार टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य गांवों को टीबी मुक्त बनाने के अभियान में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना है। पंचायतों को सम्मानित करने से टीबी उन्मूलन के प्रयासों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।18 ग्राम पंचायतें तीसरी बार होंगी सम्मानितजिले में 18 ग्राम पंचायतों को लगातार तीसरी बार सम्मान मिलेगा। इन्हें विभाग स्वर्ण रंग की महात्मा गांधी की प्रतिमा देकर सम्मानित करेगा। 40 पंचायतें ऐसी हैं जिन्हें दूसरी और 58 को पहली बार सम्मानित किया जाएगा। जिले की 44 फीसदी पंचायतें ने टीबी मुक्त का दावा किया था। जिले में 259 पंचायतें हैं इसमें 116 टीबी मुक्त के लिए नोमिनेट हुई हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग ने नोमिनेट हुई पंचायतों की रिपोर्ट फरवरी माह में मुख्यालय भेजी थी।वर्ष 2025 में स्क्रीनिंग ओर उपचार की स्थितिटीबी जांचने के लिए लोगों की स्क्रीनिंग - 303851जांच के दौरान मिले पॉजिटिव - 20190 से 14 साल के बच्चों में मिली टीबी - 56पहले साल 35 पंचायतें हुई थी सम्मानितवर्ष कांस्य प्रतिमा सिल्वर गोल्ड2023 35 00 002024 62 22 002025 58 40 18ऐसे चुनी जाती हैं टीबी मुक्त पंचायतेंएक हजार जनसंख्या के पीछे टीबी जांच के लिए 30 लोगों के सैंपल लिए गए। इसके अलावा सी-बीनेट टेस्टिंग 60 फीसदी रही है। इन गांवों में उपचार रेट 85 फीसदी होना चाहिए। निक्षय पोषण योजना का लाभ 100 फीसदी दिया गया है।स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को 28 अक्तूबर को सम्मानित किया जा रहा है। डीपीआरसी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा।- डॉ.नरेंद्र, उप सिविल सर्जन, फतेहाबाद।