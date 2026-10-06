Fatehabad News: ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराया बाइक सवार मुनीम, मौके पर ही मौत

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हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में रखवा दिया। पुलिस के अनुसार विकास मंगलवार शाम बाइक पर बुढलाडा रोड स्थित घग्गर नदी के पास सब्जी व्यापारी से दुकान के पैसे लेने गया था। पैसे लेने के बाद वह घर लौट रहा था।जब वह घग्गर नदी पुल के पास कबाड़ की दुकान के सामने पहुंचा तो उसकी बाइक ट्रैक्टर-ट्रॉली की साइड लग गई। जिससे विकास पास खड़े ट्रक से जा टकराया और सड़क पर जा गिरा। जिससे विकास ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। विकास दो भाइयों में बड़ा और शादीशुदा था। परिवार में पत्नी और एक बेटी है।जांच अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मृतक के परिजनों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।