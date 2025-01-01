एक्यूआई 313 : 7 दिन से रेड जोन में दादरी की हवा, प्रशासन के दावों पर भारी पड़ रहा प्रदूषण

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गौरतलब है कि एक तरफ प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठाने के दावे कर रहा है वहीं दूसरी तरफ जिले की हवा में जहर लगातार बढ़ रहा है। सात दिन से रेड जोन में बने रहने के बावजूद हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। जिले का एक्यूआई 313 हो गया। इस स्तर पर हवा में सांस लेना भी स्वास्थ्य के लिहाज से नुकसानदायक हो सकता है। खासकर सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए स्थिति अधिक चिंताजनक बनी हुई है।न क्रशर चल रहे, न पराली जलाने का मामलाजिले में प्रदूषण बढ़ने के कारणों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार अभी तक ग्रेप-3 के नियमों की अवहेलना का कोई मामला सामने नहीं आया है। वहीं जिले में पराली जलाने का भी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। इसके अलावा क्रशर जोन में भी कामकाज बंद है। जिले के करीब 270 क्रशर सात नवंबर से बंद पड़े हैं। इसके बावजूद वायु गुणवत्ता सूचकांक में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।जानिए... पिछले दिनों का वायु प्रदूषणबुधवार 313मंगलवार 270सोमवार 389रविवार 319शनिवार 262शुक्रवार 310वीरवार 304नोट: ये आंकड़े लघु सचिवालय में लगे वायु गुणवत्ता सूचकांक मशीन से ली है।आंखों में जलन से लोग बेहालप्रदूषण का असर अब लोगों की दिनचर्या पर भी दिखाई देने लगा है। सुबह और शाम घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी महसूस हो रही है। सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं सामान्य लोगों को भी गले में खराश, खांसी और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सकों के पास भी प्रदूषण से बचाव को लेकर सलाह लेने वाले लोगों की चिंता बढ़ रही है।वर्जनप्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए लोगों को अपनी सेहत के प्रति विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बाहर निकलते समय अच्छी फिटिंग वाला एन-95 मास्क पहनना चाहिए। सुबह और शाम वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी लेते रहें। जब प्रदूषण अधिक हो तो सुबह की सैर और खुले में व्यायाम करने से बचें। उन्होंने बताया कि घर के अंदर धूल-मिट्टी जमा न होने दें। घर में धूम्रपान, अगरबत्ती और धूप के अत्यधिक धुएं से भी बचना चाहिए। जरूरत पड़ने पर एचईपीए एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को अधिक प्रदूषण वाले वातावरण से दूर रखें। आंखों में जलन होने पर साफ पानी से आंखें धोएं। पर्याप्त नींद लें और संतुलित आहार अपनाएं। सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द या लगातार खांसी होने पर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। - डॉ. संजीत राणा, निदेशक, सारथी आयुर्वेदिक अस्पताल।वर्जन:जिले के सभी क्रशर जोन बंद हैं और उनकी निगरानी की जा रही है। विभाग की ओर से सख्ती से नियमों की पालना करवाई जा रही है। अभी कोई लापरवाही का मामला नहीं मिला है।नवनीत भारद्वाज, एसडीओ, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड