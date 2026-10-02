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Charkhi Dadri News: लंबे समय से घर के आगे किया गया कब्जा हटवाकर खाली कराया रास्ता

Fri, 02 Oct 2026 11:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Fri, 02 Oct 2026 11:29 PM IST
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The path in front of the house was cleared after removing an encroachment that had existed for a long time
मकान के सामने से कब्जा हटवाकर खाली कराया रास्ता - फोटो : 1
चरखी दादरी। समाधान शिविर के माध्यम से गुढाणा निवासी सतबीर को काफी पुरानी समस्या से निजात मिली है। उनके घर के सामने किए गए कब्जे को उपायुक्त के निर्देश पर हटा दिया गया है।
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वीरवार 1 अक्तूबर को समाधान शिविर में उपायुक्त के समक्ष आकर सतबीर ने बताया था कि उनके घर के आगे से 16.5 फीट का सरकारी रास्ता निकलता है और इसी रास्ते पर उनका मकान लगता है। यह रास्ता झोझू कलां से पिचौपा कलां को जाता है। अभी रास्ते को दोनों तरफ से अवैध कब्जा कर बंद कर दिया गया है।
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कब्जा करने वाले पुलिस में लगी उनकी बहनों के आधार पर धमकी देते हैं। ऐसे में इस समस्या का समाधान करवाया जाए इस पर उपायुक्त मनदीप कौर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए बीडीपीओ को आदेश दिए कि मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए और बीडीपीओ दीपक शर्मा द्वारा बिना किसी देरी के रास्ते से अवैध करते हुए हटवा दिए गए हैं। बुजुर्ग सतबीर का इसको लेकर कहना है कि उपायुक्त और बीडीपीओ जैसे अधिकारी सभी जिलों में होने चाहिए जो लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार लगे रहते हैं।
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