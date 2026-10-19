चुनाव आयोग पार्टी विशेष की कार्यशैली के कारण विश्वसनीयता खो रहा : राव नरेंद्र

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उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पद पर बने रहने के नैतिक अधिकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी 14 से 24 अक्तूबर तक प्रदेशभर में ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करेगी। एक नवंबर को राष्ट्रीय मिशन के तहत दिल्ली को जाम करने की योजना है।कांग्रेस ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पूरी न होने तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। राव नरेंद्र सिंह ने हरियाणा में कथित वोट चोरी के मुद्दे की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने प्रदेश सरकार को भंग कर दोबारा चुनाव करवाने की भी मांग उठाई। साथ ही, विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को रद करने की मांग भी की गई।कांग्रेस नेताओं की उपस्थितियह बात राव नरेंद्र सिंह ने कस्बे में युवा कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान कही। उनके साथ पूर्व विधायक सोमवीर सिंह और डॉ. विजय सांगवान मंदौला मौजूद थे। प्रीतम बलाली, जगत सिंह बाढड़ा, दलबीर गांधी और रब्बू पंवार भी उपस्थित रहे। विजय मोटू, आनंद वालिया, संदीप ढाणी सुरजा, प्रदीप आर्यनगर, सोनू मांधी और संजीत काकड़ौली भी शामिल थे।