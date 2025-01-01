Charkhi Dadri News: विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव, नशे के दुष्परिणामों से कराया अवगत

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कार्यक्रम में एंटी नारकोटिक्स सेल प्रभारी एसआई नरेंद्र और दुर्गा शक्ति टीम ने विद्यार्थियों को विभिन्न सामाजिक एवं कानूनी विषयों के प्रति जागरूक किया। एसआई नरेंद्र ने नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए कहा कि नशा व्यक्ति के भविष्य, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वयं नशे से दूर रहने तथा अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों को भी नशामुक्त जीवन के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि यदि कहीं नशीले पदार्थों की बिक्री या सेवन की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। साथ ही विद्यार्थियों को तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों के प्रति भी सतर्क किया गया। उन्हें अनजान व्यक्तियों के साथ बैंकिंग अथवा व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की सलाह दी गई।