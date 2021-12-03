Charkhi Dadri News: फोन हैक कर खाते से निकाले 1.36 लाख रुपये

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस को दी शिकायत में कादमा निवासी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि वह हिंद मॉडल स्कूल कादमा में बस चलाता है। उसके एसबीआई और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में खाते हैं, जो मोबाइल नंबर से जुड़े हुए हैं। वह फोनपे के माध्यम से लेन-देन करता है।सुरेंद्र के अनुसार 19 अक्तूबर की सुबह करीब 9:30 बजे उसके मोबाइल पर एक अनजान एप्लिकेशन आई। इसके बाद उसका फोन अचानक हैक हो गया और एसबीआई खाते से 18 हजार व 20 हजार रुपये की दो ट्रांजेक्शन हो गईं।वहीं सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के खाते से 98 हजार रुपये निकाल लिए गए। इस तरह कुल 1.36 लाख रुपये की ठगी हुई। पीड़ित ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर ठगी की रकम वापस दिलाने की मांग की है। संवाद