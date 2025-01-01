Charkhi Dadri News: ओपन महिला फुटबाल प्रतियोगिता में मेजबान चरखी उपविजेता

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समापन समारोह में कादयान माइनिंग कंपनी के कुनाल सिंह मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने विजेता और उपविजेता टीम की खिलाड़ियों को पुरस्कार और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता सीमा सांगवान ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए महिला खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।फुटबाल प्रशिक्षक विश्वजीत चौधरी ने बताया कि प्रतियोगिता आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिला फुटबाल प्रतिभाओं को बेहतर मंच उपलब्ध करवाना है। ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और खेल में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। लक्ष्य है कि क्षेत्र की महिला खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाकर देश का नाम रोशन करें।समापन अवसर पर सांगवान खाप प्रधान सोमबीर सांगवान, जिला पार्षद रविंद्र सांगवान, कन्नी प्रधान ताराचंद मास्टर, सरपंच भूपेंद्र सांगवान और डेरा कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। इनके अलावा अनिल कुमार, मनकावास के पूर्व सरपंच बन्नी, दिलबाग और कुलदीप प्रधान सहित क्षेत्र के अनेक गण्यमान्य लोगों ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में चरखी फुटबाल क्लब और ग्रामीणों का विशेष सहयोग रहा।