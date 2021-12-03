Charkhi Dadri News: अवैध कॉलोनी में चला बुलडोजर, 7 डीपीसी और कच्चा रोड नेटवर्क तोड़ा

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उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से जिला के नियंत्रित एवं शहरी क्षेत्रों में अवैध रूप से किए जा रहे निर्माणों व कॉलोनियों पर अंकुश लगाने के लिए नियमित रूप से तोड़-फोड़ अभियान चलाया जा रहा है।इसी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिला में अवैध निर्माण एवं अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा और किसी भी सूरत में अवैध निर्माण को पनपने नहीं दिया जाएगा।तोड़-फोड़ अभियान के दौरान जिला नगर योजनाकार कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी व ड्यूटी मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे। संवाद