Charkhi Dadri News: 127 ग्राम चरस मामले में उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने दबोचकर भेजा जेल

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इसके बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने 19 मई 2019 को धर्मबीर और सह-आरोपी ओमप्रकाश के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। जमानत मिलने के बाद धर्मबीर अदालत की कार्यवाहियों से लगातार अनुपस्थित रहने लगा।इस पर अदालत ने कड़ा संज्ञान लेते हुए 29 अगस्त 2026 को उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया। रविवार को स्पेशल स्टाफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी धर्मबीर को उसके पैतृक गांव बिरही कलां से गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को आरोपी को अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।