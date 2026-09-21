फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Proclaimed offender arrested in 127-gram charas case; police apprehended him and sent him to jail

Charkhi Dadri News: 127 ग्राम चरस मामले में उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने दबोचकर भेजा जेल

Mon, 21 Sep 2026 09:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 21 Sep 2026 09:47 PM IST
विज्ञापन
Proclaimed offender arrested in 127-gram charas case; police apprehended him and sent him to jail
चरखी दादरी। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज नशीले पदार्थ तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे उद्घोषित अपराधी को स्पेशल स्टाफ चरखी दादरी ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बिरही कलां निवासी धर्मबीर था है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2019 में धर्मबीर के कब्जे से 127 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
विज्ञापन

इसके बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने 19 मई 2019 को धर्मबीर और सह-आरोपी ओमप्रकाश के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था। जमानत मिलने के बाद धर्मबीर अदालत की कार्यवाहियों से लगातार अनुपस्थित रहने लगा।
विज्ञापन

इस पर अदालत ने कड़ा संज्ञान लेते हुए 29 अगस्त 2026 को उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया। रविवार को स्पेशल स्टाफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी धर्मबीर को उसके पैतृक गांव बिरही कलां से गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को आरोपी को अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed