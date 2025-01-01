Charkhi Dadri News: बिजली विभाग के जेई को काम में कोताही पड़ी भारी, निलंबन के आदेश

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उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जेई की कार्यप्रणाली में सुधार होने तक उसे बहाल नहीं किया जाए। मंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभानी होगी।बैठक में कुलदीप पार्षद और दीपक नागवान ने घासौला फीडर से जुड़े क्षेत्र में लगातार बनी हुई बिजली समस्या का मुद्दा उठाया था। कार्यकर्ताओं ने बताया कि क्षेत्र के लोगों को बिजली आपूर्ति से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में संबंधित जेई को पहले ही चार्जशीट किया जा चुका है।इस पर कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जब जेई को चार्जशीट किया जा चुका है तो उसके काम में कोताही स्पष्ट है। उन्होंने संबंधित जेई को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने और उसकी कार्यप्रणाली सही होने तक बहाल नहीं करने के निर्देश दिए।बैठक में सुनी 10 शिकायतेंबैठक में मंत्री के समक्ष कुल 10 शिकायतें रखी गईं। इनमें पांच पुरानी और पांच नई शिकायतें शामिल रहीं। अधिकारियों की ओर से की गई कार्रवाई की समीक्षा के बाद मौके पर ही आठ शिकायतों का समाधान किया गया। जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय से संबंधित एक शिकायत पर मंत्री ने जांच प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत की जांच में शिकायतकर्ता को शामिल किया जाए ताकि उसे अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिले और जांच प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके।पेड़ काटने पर दरोगा निलंबितमिसरी गांव में सड़क और पेड़ काटने से संबंधित शिकायत पर मंत्री ने अधिकारियों को मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क का काम जल्द-से-जल्द पूरा कराने और खाली पड़ी जमीन पर पौधे लगवाने के भी निर्देश दिए।मामले में अधिकारी ने बताया कि दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है और उससे 1 लाख 51 हजार रुपये की फीस भी भरवा ली गई है। वहीं पैंतावास खुर्द में चकबंदी से संबंधित शिकायत पर उपायुक्त मनदीप कौर को स्वयं मामले की जांच करने और एक सप्ताह के भीतर फैसला लेने को कहा। साथ ही जिला राजस्व अधिकारी को निर्देश दिए कि अगली बैठक से पहले मामले में आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए।अंडरपास में जलभराव के स्थायी समाधान पर चर्चादादरी सीसीआई फाटक के अंडरपास की समस्या पर भी मंत्री ने अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए। कलाली में बिना डिग्री के आंखों की जांच करने से संबंधित शिकायत पर उन्होंने तत्काल जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर सख्त कार्रवाई की जाए।डीआरओ को चेतावनीइंतकाल न होने से संबंधित शिकायत पर मंत्री ने अधिकारियों को लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न कटवाने की हिदायत दी। उन्होंने डीआरओ के माध्यम से सभी अधिकारियों को कहा कि अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति जवाबदेह हैं और लोगों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान करना उनकी जिम्मेदारी है। बैठक में लोगों की अन्य शिकायतें भी सुनी गईं। इस दौरान मंत्री ने गांव के स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए।वर्जन:बैठक में 10 परिवाद सुने गए थे। इनमें से 8 का समाधान किया गया है। नए पांच परिवाद सामने आए थे। सभी को सुना गया है और उचित समाधान के निर्देश दिए गए हैं।डॉ. अरविंद शर्मा, मंत्री, हरियाणा सरकार।