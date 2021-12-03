Charkhi Dadri News: 24 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप, दस 33 केवी और तीन 132 केवी फीडर बंद

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बिजली कर्मचारी यूनियन के कैशियर प्रविंद्र भांडवा के अनुसार, हड़ताल के चलते क्षेत्र में दस 33 केवी और तीन 132 केवी फीडर पिछले 24 घंटे से बंद हैं। बिजली आपूर्ति ठप होने से ग्रामीणों को घरों में पानी की व्यवस्था करने में परेशानी हो रही है। पशुओं के लिए पानी और चारे का प्रबंध करना भी मुश्किल हो गया है।श्योराण खाप-25 सहित कई संगठनों ने दिया समर्थनबिजली कर्मचारियों के धरने को श्योराण खाप-25 के प्रधान बिजेंद्र बेरला, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष गंगाराम श्योराण, इनेलो और कांग्रेस सहित विभिन्न सामाजिक व किसान संगठनों का समर्थन मिला। पूर्व विधायक रणबीर सिंह मंदोला, भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान हरपाल भांडवा, इनेलो जिलाध्यक्ष सुबे सिंह अटेला और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी धरने में पहुंचकर कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया।जननायक जनता पार्टी (जजपा) के जिला प्रवक्ता राजेंद्र हुड्डा ने हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बिजली कर्मचारियों की तीन दिवसीय हड़ताल का समर्थन किया है।