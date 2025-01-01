Charkhi Dadri News: मौसम की मार ओलावृष्टि से फसलों को क्षति, सरसों की दोबारा बिजाई का संकट
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 24 Oct 2026 01:26 AM IST
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चरखी दादरी। क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। मौसम में आए इस बदलाव से सरसों की ताजा बिजाई को नुकसान पहुंचा है वहीं खेतों में खड़ी धान की फसल भी प्रभावित हुई है।
क्षेत्र के कई गांवों में फसलों को नुकसान होने की सूचना है। इससे किसानों के सामने आर्थिक नुकसान के साथ दोबारा बिजाई करने की चुनौती खड़ी हो गई है। जिले के गांव मिर्च, मिसरी, कमोद, फतेहगढ़, समसपुर, लोहरवाड़ा, घिकाड़ा, साहुवास, चरखी, रावलधी और खातीवास सहित आसपास के गांवों में मौसम की मार ज्यादा पड़ने की जानकारी मिली है। बारिश से किसानों की सरसों की हाल ही में की गई बिजाई प्रभावित हुई है।
बारिश और ओलावृष्टि के कारण खेतों में बोए गए बीजों के खराब होने की आशंका है। ऐसे में प्रभावित किसानों को खेत तैयार कर दोबारा सरसों की बिजाई करनी पड़ सकती है। इससे किसानों का खर्च बढ़ेगा और फसल की बढ़वार भी प्रभावित होने की आशंका है।
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मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से क्षेत्र में मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में किसानों की निगाहें आगामी मौसम पर टिकी हैं।
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क्षेत्र के कई गांवों में फसलों को नुकसान होने की सूचना है। इससे किसानों के सामने आर्थिक नुकसान के साथ दोबारा बिजाई करने की चुनौती खड़ी हो गई है। जिले के गांव मिर्च, मिसरी, कमोद, फतेहगढ़, समसपुर, लोहरवाड़ा, घिकाड़ा, साहुवास, चरखी, रावलधी और खातीवास सहित आसपास के गांवों में मौसम की मार ज्यादा पड़ने की जानकारी मिली है। बारिश से किसानों की सरसों की हाल ही में की गई बिजाई प्रभावित हुई है।
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बारिश और ओलावृष्टि के कारण खेतों में बोए गए बीजों के खराब होने की आशंका है। ऐसे में प्रभावित किसानों को खेत तैयार कर दोबारा सरसों की बिजाई करनी पड़ सकती है। इससे किसानों का खर्च बढ़ेगा और फसल की बढ़वार भी प्रभावित होने की आशंका है।
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मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से क्षेत्र में मौसम में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में किसानों की निगाहें आगामी मौसम पर टिकी हैं।