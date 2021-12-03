फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Directives issued to tighten the noose on smuggling during the NCORD committee meeting

Charkhi Dadri News: एनकॉर्ड समिति की बैठक में तस्करी पर शिकंजा कसने के दिए निर्देश

Sat, 24 Oct 2026 01:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 24 Oct 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
Directives issued to tighten the noose on smuggling during the NCORD committee meeting
चरखी दादरी। राज्य में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाने और नशा मुक्त राज्य के संकल्प को साकार करने की दिशा में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
विज्ञापन

वीसी से आयोजित बैठक में उपायुक्त मनदीप कौर ने जिला से संबंधित जानकारी दी। बैठक में पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार पी भी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार ड्रग्स के मामले में पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।
विज्ञापन

मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त बड़े सप्लायरों और नेटवर्क पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में जिला स्तर पर भी उसी के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल को और अधिक बेहतर बनाएं और खुफिया तंत्र को और अधिक सक्रिय कर ड्रग सप्लाई चेन के रूट्स की पहचान कर उन्हें तोड़ने का काम किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने तस्करी और सेवन से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित कर वहां पुलिस गश्त बढ़ाने और लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षण संस्थानों के आसपास विशेष निगरानी रखने को कहा ताकि युवाओं को नशे की गिरफ्त में आने से बचाया जा सके।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि नशे पर प्रहार के लिए केवल दंडात्मक कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जन-सहभागिता भी उतनी ही जरूरी है। युवाओं और विद्यार्थियों के बीच नशे के दुष्प्रभावों के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है। पुनर्वास केंद्रों में उपचार और परामर्श सुविधाएं बढ़ाई जाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed