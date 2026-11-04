Charkhi Dadri News: त्योहारों से पहले दादरी में पुलिस का फ्लैग मार्च, असामाजिक तत्वों को दिया कड़ा संदेश

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार पी के निर्देश पर निकाले गए फ्लैग मार्च का नेतृत्व डीएसपी साहिल ढिल्लों ने किया। इसमें थाना शहर प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र, महिला थाना प्रभारी पीएसआई सोनिया, बस स्टैंड पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई विनोद, सुरक्षा शाखा प्रभारी उप निरीक्षक राजेश सहित पुलिस की टीम शामिल रही।फ्लैग मार्च की शुरुआत रोज गार्डन से हुई। इसके बाद पुलिस टीम बस स्टैंड, रोहतक चौक, अंबेडकर चौक, लाला लाजपत राय चौक, पुरानी अनाज मंडी और रेलवे रोड से होते हुए रोहतक फाटक तक पहुंची। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने प्रमुख बाजारों, सार्वजनिक स्थानों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल गश्त की।दुकानदारों से संवाद कर सतर्क रहने की अपीलफ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने दुकानदारों, व्यापारियों और राहगीरों से बातचीत की। उन्हें त्योहारों के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और लावारिस वस्तुओं पर नजर रखने तथा किसी भी असामान्य गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया। पुलिस ने आमजन से अपील की कि त्योहारों को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं तथा किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें।