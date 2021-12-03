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पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान का नेतृत्व डीएसपी धीरज कुमार ने किया। इंस्पेक्टर जयभगवान की अगुवाई में 16 पुलिसकर्मियों की विशेष टीम नाके पर तैनात रही।पुलिसकर्मियों ने छोटे-बड़े सभी वाहनों को रुकवाकर उनकी जांच की। रात के अंधेरे में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मेटल डिटेक्टर और टॉर्च की मदद ली गई। टीम ने वाहनों की डिक्की, सीटों के नीचे और अन्य हिस्सों की बारीकी से तलाशी ली। पुलिस ने रात्रि के समय सफर करने वाले वाहन चालकों से आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और पहचान से जुड़े वैध दस्तावेज साथ रखने की अपील की। संवाद