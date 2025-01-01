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पुलिस को दी शिकायत में महेंद्रगढ़ जिला निवासी कृषि विकास अधिकारी ने बताया कि वह चरखी दादरी में तैनात हैं। बीती 16 नवंबर को लोहारू रोड स्थित अपने कार्यालय में काम कर रही थीं। इसी दौरान झोझू कलां निवासी ममता व संजू बाला कार्यालय में पहुंची और गाली-गलौज करने के साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसका विरोध किया तो आरोपी महिला ने आफिस से बाहर उन्हें गिराकर थप्पड़ों से पीटा। इस दौरान आरोपी महिला के साथ दूसरी महिला वकील भी थी।वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक महिला कृषि अधिकारी को गिराकर उनके पेट पर बैठकर महज पांच सेकंड में पांच थप्पड़ जड़ती है। डीएसपी साहिल ढिल्लो ने बताया कि 2 नामजद महिलाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। फिलहाल जांच कर रहे हैं। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है।