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तलाशी अभियान में बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया।थाना शहर प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विश्वकर्मा कॉलोनी और महेंद्रगढ़ चौक स्थित झुग्गी-झोपड़ियों को खंगाला। डॉग स्क्वॉयड की सहायता से नशा तस्करी और आपराधिक गतिविधियों की आशंका वाले स्थानों की बारीकी से जांच की गई।रेलवे लाइन के पास स्थित एक खंडहरनुमा धर्मशाला को भी विशेष रूप से चेक किया गया। यहां आवारा और नशे का सेवन करने वाले व्यक्तियों के बैठने की सूचनाएं मिली थीं।हालांकि, तलाशी के दौरान मौके से कोई नशीला पदार्थ या अन्य संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई।