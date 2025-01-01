Charkhi Dadri News: कच्चे कार्य करने वाली पंचायतों को ही मिल सकेगा पक्के कामों के लिए बजट

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इसके तहत पंचायतों को 60:40 के अनुपात में बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना में कच्चे कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। जो ग्राम पंचायतें कच्चे कार्य करवाएंगी उन्हें ही पक्के विकास कार्यों के लिए बजट का लाभ मिल सकेगा। ऐसे में पंचायतों को अतिरिक्त बजट प्राप्त करने के लिए कच्चे कार्य करवाने पर विशेष ध्यान देना होगा।ये कार्य हो सकेंगेयोजना के तहत कच्चे कार्यों में पौधरोपण, झाड़ियों की सफाई और अन्य श्रम आधारित कार्यों को शामिल किया गया है। वहीं, पक्के कार्यों में सीमेंट और कंक्रीट से संबंधित निर्माण कार्य शामिल होंगे। सरकार की मंशा है कि गांवों में विकास कार्यों के साथ-साथ ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। इसी उद्देश्य से बजट आवंटन को कच्चे और पक्के कार्यों से जोड़ा गया है।कच्चे कार्य करवाने पर मिलेगा 40 प्रतिशत अतिरिक्त बजटयोजना के प्रावधानों के अनुसार पंचायतों को 60:40 के अनुपात में बजट जारी किया जाएगा। कच्चे कार्य करवाना पंचायतों के लिए जरूरी होगा। यदि पंचायतें पक्के निर्माण कार्य करवाना चाहती हैं और इसके लिए 40 प्रतिशत अतिरिक्त बजट का लाभ लेना चाहती हैं तो उन्हें निर्धारित कच्चे कार्य भी करवाने होंगे। इससे पंचायतों को गांवों में पौधरोपण, सफाई और अन्य श्रम आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।रोजगार के बढ़ेंगे अवसरकच्चे कार्यों में अधिक श्रमिकों को लगाया जा सकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ गांवों के पर्यावरण और साफ-सफाई में भी सुधार होने की उम्मीद है। पौधरोपण से हरियाली बढ़ाने और झाड़ियों की सफाई से गांवों के सार्वजनिक स्थलों को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।जिले की 108 पंचायतों में तैयार होगा कार्यों का खाकाजिले में कुल 108 ग्राम पंचायतें हैं। इन सभी पंचायतों में वीबी-जी राम जी योजना के तहत विकास और श्रम आधारित कार्य करवाने का खाका तैयार किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर जरूरत के अनुसार कच्चे और पक्के कार्यों की योजना बनाई जाएगी, ताकि निर्धारित प्रावधानों के अनुसार बजट का उपयोग किया जा सके। योजना के तहत पंचायतों को विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तय करते समय कच्चे कार्यों को भी पर्याप्त महत्व देना होगा।इससे गांवों में केवल निर्माण कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा, बल्कि श्रमिकों को काम उपलब्ध करवाने वाले कार्यों को भी बढ़ावा मिलेगा। विकास और श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को एक साथ पूरा किया जा सके।वर्जन:सरकार वीबीरामजी योजना के तरह श्रमिकों को अधिक से अधिक काम देना चाहती है। जो पंचायत कच्चे कार्य करवाएगी, उसे अतिरिक्त 40 प्रतिशत कार्यों का बजट मिलेगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों की ओर से खाका को अंतिम रूप दिया जा रहा है।मंजीत फोगाट, एबीपीओ, वीवीजीरामजी योजना।