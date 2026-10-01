Charkhi Dadri News: नर्सिंग स्टॉफ ने काले बिल्ले लगा किया काम

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एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग और महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं समेत प्रदेश के सभी जिला सिविल सर्जनों को ज्ञापन भेजकर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर पुनर्विचार करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि नर्सिंग कैडर में बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी कार्यरत हैं और उन पर बच्चों, बुजुर्ग माता-पिता तथा परिवार की जिम्मेदारियां भी होती हैं। ऐसे में दूर-दराज के स्वास्थ्य संस्थानों में स्थानांतरण होने से उन्हें पारिवारिक और सुरक्षा संबंधीआगामी दिनों में होगी हड़ताल : चरखी दादरी में जिला प्रधान जितेंद्र सांगवान के नेतृत्व में नर्सिंग अधिकारी सोनिया एसएनओ, सुरखा, हेमंत, हरविंदर, रविंद्र, योगेश, कर्मबीर और मनवत ने काले बिल्ले लगाकर विरोध जताया। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि मांगों पर विचार नहीं हुआ तो 5, 6 और 7 अक्तूबर को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे की हड़ताल की जाएगी। इसके बाद भी समाधान नहीं होने पर आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही गई है।