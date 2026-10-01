Charkhi Dadri News: निपुण हरियाणा के तहत शिविर शुरू 3 चरणों में 601 शिक्षक होंगे प्रशिक्षित

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प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालवाटिका-3 और प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की भाषा एवं गणित संबंधी आधारभूत दक्षताओं को मजबूत करना है। शिक्षकों को गतिविधि आधारित, बाल-केंद्रित और नवाचार युक्त शिक्षण पद्धतियों के साथ प्रभावी कक्षा-कक्ष प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है।पाठ्यपुस्तक तक सीमित न रहें शिक्षक : सुशील भारती ने कहा कि निपुण हरियाणा का उद्देश्य बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक दक्षताओं को मजबूत करना है। शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण तक सीमित न रहें बल्कि गतिविधियों और नवाचार के माध्यम से बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाएं। बालवाटिका-3, हिंदी, गणित और अंग्रेजी की दक्षताओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।बीईओ ने प्रशिक्षण गतिविधियों का लिया जायजा : खंड शिक्षा अधिकारी दादरी संध्या सुमन मेहरा ने भी प्रशिक्षण शिविर का दौरा किया। उन्होंने प्रशिक्षण गतिविधियों का अवलोकन करते हुए शिक्षकों और प्रशिक्षण टीम से कार्यक्रम की प्रगति तथा कक्षा-कक्ष में गतिविधियों के उपयोग की जानकारी ली। प्रशिक्षण में निर्धारित सामग्री और कार्य-आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।