फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Fugitive absconding for 14 years arrested in Bihar

Charkhi Dadri News: 14 साल से फरार भगोड़ा बिहार से गिरफ्तार

Sat, 03 Oct 2026 11:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 03 Oct 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
Fugitive absconding for 14 years arrested in Bihar
गिरफ्तार आरोपी। - फोटो : 1
चरखी दादरी। वर्ष 2007 के ट्रैक्टर चोरी के एक मामले में पिछले करीब 14 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने बिहार के पूर्वी चम्पारण से काबू किया है।
विज्ञापन

पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि 11 फरवरी 2007 को तुलसीराम निवासी खेड़ी बत्तर ने थाना सदर दादरी में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका जॉन डियर ट्रैक्टर जिसे उसका बेटा शिव स्टोन क्रशर पर खड़ा करके गया था रात के समय चोरी हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी की धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की थी। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने आरोपी रामबाबू निवासी गठिया, तहसील मोतिहारी, थाना संग्रामपुर, जिला पूर्वी चम्पारण (बिहार) को गिरफ्तार कर चोरीशुदा ट्रैक्टर बरामद कर लिया था।
विज्ञापन

इसके बाद आरोपी अदालत से जमानत मिलने पर तारीख-पेशी से गैर-हाजिर रहने लगा और भूमिगत हो गया। अदालत के आदेशों की निरंतर अवहेलना करने पर जेएमआईसी सुधीर कुमार की अदालत ने 16 मई 2012 को उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था जिसे एएसआई अवनीत के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने उसके गांव से काबू कर लिया। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लाकर अदालत में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed