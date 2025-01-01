Charkhi Dadri News: बाढड़ा जलकर्मचारी संगठन की तीन वर्ष के लिए कार्यकारिणी गठित, रमेश गोपी बने अध्यक्ष

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यह बैठक प्रदेशाध्यक्ष मुनेश कुमार बैनीवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें खंड क्षेत्र के करीब 58 कर्मचारियों ने भाग लिया। नई कार्यकारिणी का गठन आगामी तीन वर्ष के लिए किया गया है। मीडिया प्रभारी दीपचंद ने बताया कि संगठन का उद्देश्य कर्मचारियों के हितों के लिए एकजुटता लाना है। चुनाव में महाबीर उपाध्यक्ष, मनोज सचिव और प्रमोद सहसचिव चुने गए। रमेश कोषाध्यक्ष, अन्नू उपकोषाध्यक्ष, दीपचंद मीडिया प्रभारी और अनिल कार्यकारी अध्यक्ष बने। कृष्ण को सदस्य बनाया गया। पंचगांव सहित विभिन्न गांवों से कर्मचारियों को संगठन में शामिल किया गया।कर्मचारियों के हितों के लिए कार्यनवनियुक्त अध्यक्ष रमेश गोपी ने कहा कि संगठन कर्मचारियों के हितों के लिए एकजुट होकर कार्य करेगा। कर्मचारियों की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों एवं उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा। उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा। बैठक में कर्मचारियों ने नई कार्यकारिणी को बधाई दी। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प भी लिया।