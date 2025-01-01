Charkhi Dadri News: वार्ड छह में 40 लाख से होंगे विकास कार्य, अनाज मंडी के दुकानदारों और राहगीरों को मिलेगी राहत

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इन कार्यों के पूरा होने से स्थानीय निवासियों के साथ दुकानदारों, राहगीरों और वाहन चालकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। नगर परिषद ने प्रस्तावित कार्यों को शुरू करवाने की दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। निविदा प्रक्रिया पूरी होने और ठेकेदार का चयन होने के बाद कार्यादेश जारी किए जाएंगे। इसके पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा।शहर के वार्ड छह स्थित पुरानी अनाज मंडी में दुकानों के सामने फुटपाथ नहीं होने से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं गलियों की मरम्मत न होने से हालात दयनीय बने हुए थे। सबसे बुरे हालात बारिश के दिनों में होते थे जब लंबे समय तक जलभराव की स्थिति बनी रहती थी। स्थानीय दुकानदारों व लोगों की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए नगर परिषद की ओर से एस्टीमेट बनवा निविदाएं आवंटित की गई है। इसके अलावा मंडी के दोनों मुख्य द्वारों का सुंदरीकरण करवाया जाएगा। इससे बाजार के प्रवेश मार्गों की सुंदरता बढ़ाने के साथ क्षेत्र को व्यवस्थित स्वरूप देने में मदद मिलेगी। व्यापारिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार स्थानीय दुकानदारों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है।सड़क और गलियों के निर्माण पर रहेगा जोरयोजना के तहत राशिवासिया मार्केट की सड़क का निर्माण भी करवाया जाएगा। सड़क की बेहतर स्थिति से बाजार में आने-जाने वाले लोगों और वाहन चालकों को सुविधा मिलेगी। वहीं वार्ड की चार अन्य गलियों का निर्माण होने से स्थानीय निवासियों को आवागमन में राहत मिलने की संभावना है।नगर परिषद की ओर से इन विकास कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित किए जाने के बाद अब आगे की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। कार्यादेश जारी होने पर निर्माण कार्यों को गति मिलेगी। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि सभी कार्य निर्धारित गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे होंगे ताकि वार्ड में आवागमन की सुविधाएं बेहतर होने के साथ बाजार की व्यवस्था और सुंदरता में भी सुधार हो सके।वर्सन:वार्ड छह में विकास कार्यों के लिए 40 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। जल्दी ही निविदाएं खोल कार्य को गति देने का काम किया जाएगा। ताकि स्थानीय लोगों व वाहन वाहन चालकों को राहत मिल सके।बक्सीराम सैनी, अध्यक्ष, नगर परिषद।