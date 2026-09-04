Charkhi Dadri News: काले बादलों ने बढ़ाई बारिश की उम्मीद, पांच डिग्री लुढ़का पारा

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पांच डिग्री गिरा दिन का तापमानमौसम में बदलाव का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दिया। वीरवार को जहां अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था वहीं शुक्रवार को यह पांच डिग्री गिरकर करीब 31 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। तापमान में आई इस गिरावट से पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस झेल रहे लोगों को राहत मिली। दोपहर के समय भी मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहा और लोगों को तेज धूप से राहत मिली।बूंदाबांदी से किसानों को नहीं मिली राहतकिसानों का कहना है कि जिले में कुछ स्थानों पर हुई हल्की बूंदाबांदी से खेतों में खड़ी फसलों को पर्याप्त नमी नहीं मिल पाई है। खरीफ की फसलों को इस समय अच्छी बारिश की आवश्यकता है। खेतों में पर्याप्त नमी नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ रही है। किसानों का कहना है कि यदि जल्द अच्छी बारिश होती है तो फसलों को काफी फायदा मिलेगा और सिंचाई पर होने वाला खर्च भी कम होगा।अच्छी बारिश का इंतजारआसमान में दिनभर बादल छाए रहने से किसानों को उम्मीद बनी रही कि कभी भी तेज बारिश हो सकती है। हालांकि, देर शाम तक जिले के अधिकांश क्षेत्रों में अच्छी बारिश नहीं हुई। किसानों का कहना है कि केवल बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से उनकी समस्या दूर नहीं होगी। खेतों में पर्याप्त पानी पहुंचाने के लिए अच्छी बारिश जरूरी है।बाजारों में भी दिखा मौसम का असरगर्मी से राहत मिलने के कारण शुक्रवार को बाजारों में भी सामान्य दिनों की अपेक्षा लोगों की आवाजाही बढ़ी। पिछले दिनों तेज गर्मी और उमस के कारण लोग दोपहर के समय घरों से निकलने से बच रहे थे। शुक्रवार को तापमान में गिरावट और बादल छाए रहने से लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिली है लेकिन किसानों की निगाहें अब आसमान पर टिकी हैं और उन्हें अच्छी बारिश का इंतजार है।