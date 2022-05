{"_id":"627d78f37e88fc2c335d5eef","slug":"three-killed-in-road-accident-in-charkhi-dadri","type":"story","status":"publish","title_hn":"चरखी दादरी में हादसा: टक्कर मारने के बाद डंपर ने कार को 50 मीटर तक घसीटा, लोगों ने घायलों को छत काटकर निकाला बाहर","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 13 May 2022 02:45 AM IST