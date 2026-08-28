फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Ambikapur News ›   Police Crack 50-Lakh Theft at TMC Pandopara’s Jhilimili Side Store; Four Arrested, Copper, Brass and Bronze Ma

कोरिया में 50 लाख की चोरी का खुलासा: कबाड़ी तक पहुंचा चोरी का माल; चार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Fri, 28 Aug 2026 01:25 PM IST
अंबिकापुर ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अंबिकापुर
अमर उजाला नेटवर्क, अंबिकापुर Published by: अंबिकापुर ब्यूरो Updated Fri, 28 Aug 2026 01:25 PM IST
सार

पटना थाना क्षेत्र के पाण्डोपारा स्थित टीएमसी कंपनी के झिलमिली साइड स्टोर से लाखों रुपये के मशीन पार्ट्स चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। करीब 50 लाख रुपये की चोरी के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन
Police Crack 50-Lakh Theft at TMC Pandopara’s Jhilimili Side Store; Four Arrested, Copper, Brass and Bronze Ma
पुलिस के गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र के पाण्डोपारा स्थित टीएमसी कंपनी के झिलमिली साइड स्टोर से लाखों रुपये के मशीन पार्ट्स चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। करीब 50 लाख रुपये की चोरी के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर करीब 40 लाख रुपये के तांबा, पीतल और कांसा से बने मशीन पार्ट्स बरामद किए गए हैं। मामले में शामिल कुछ अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।
विज्ञापन


पुलिस जांच के मुताबिक चोरी की वारदात 21 और 22 अगस्त की रात को अंजाम दी गई थी। करीब 9 से 10 लोगों का समूह स्टोर की छत की शीट हटाकर अंदर दाखिल हुआ। इसके बाद कोयला उत्खनन में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के कीमती पार्ट्स लेकर फरार हो गया। घटना का पता चलने के बाद टीएमसी पाण्डोपारा परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर श्यामल मैती ने 24 अगस्त को पटना थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
विज्ञापन


जांच के दौरान पुलिस और साइबर सेल की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर संदिग्धों तक पहुंच बनाई। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी में शामिल होने की बात स्वीकार की।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, चोरी के बाद सामान को कुछ समय के लिए बड़सरा जंगल में छिपाकर रखा गया था। बाद में चोरी का माल चरचा निवासी कबाड़ी अब्दुल वासिब उर्फ गोलू मियां को बेच दिया गया। कबाड़ी ने कुछ सामान अपने पास रखा, जबकि बाकी को दूसरे कबाड़ी के माध्यम से खपाने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और निशानदेही पर करीब 40 लाख रुपये के मशीन पार्ट्स के अलावा तीन तलवार, टॉर्च, मोबाइल फोन और 1,500 रुपये नकद भी बरामद किए हैं।


गिरफ्तार आरोपियों की पहचान किशन कुमार, मंगलराम उर्फ गोलू, करन और अब्दुल वासिब उर्फ गोलू मियां के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक इनमें से कुछ आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश के साथ चोरी के बाकी सामान की बरामदगी में जुटी है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed