Charkhi Dadri News: अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ विधायक के पीए को मांगों के लिए सौंपा ज्ञापन

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कर्मचारियों के सामने नौकरी की असुरक्षा बनी हुई है जिससे उनके परिवारों का भविष्य अंधकारमय है। जिला अध्यक्ष रवि शर्मा ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने विधायक से मांग की कि अनुबंधित विद्युत कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने के लिए सरकार के समक्ष उनकी मांगों को प्रमुखता से उठाया जाए। कर्मचारियों के हित में उचित नीति बनाई जाए।यूनियन नेता ने कहा कि यदि कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक सुनवाई नहीं हुई तो संगठन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होगा। उन्होंने सरकार से अनुबंधित विद्युत कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने और उनके भविष्य के बारे में जल्द ठोस निर्णय लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी लंबे समय सरकारी विभागों में सेवाएं रहे हैं। सरकार ने गत दिनों नौकरी सुरक्षा करने का वायदा भी किया था,अब तक सरकार ने सुध नहीं ली है। ज्ञापन देने वालों में जिला सचिव जगबीर, कोषाध्यक्ष मुकेश रोहिला, सह कोषाध्यक्ष सोमवीर, सह सचिव रविंद्र रोहिला, अटेला प्रधान प्रदीप डांगी, रविंद्र व संदीप शामिल रहे।