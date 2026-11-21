नगर में आज : -
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 21 Nov 2026 10:14 PM IST
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गुरुनानक देव प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में शहर में प्रभातफेरी सुबह 5 बजे
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ट्रायल
खेल एकेडमी : भगत सिंह खेल एकेडमी में रग्बी ट्रायल सुबह 8 बजे।
पेंशन संकल्प मार्च
रोजगार्डन : शहर के रोजगार्डन से कर्मचारियों का पेंशन संकल्प मार्च सुबह 10 बजे।
अन्नकुट भंडारा
श्री हरिओम मंदिर : ट्रांसपोर्ट चौक पर श्री हरिओम मंदिर में अन्नकूट भंडारा सुबह 11.30 बजे।
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ट्रायल
खेल एकेडमी : भगत सिंह खेल एकेडमी में रग्बी ट्रायल सुबह 8 बजे।
पेंशन संकल्प मार्च
रोजगार्डन : शहर के रोजगार्डन से कर्मचारियों का पेंशन संकल्प मार्च सुबह 10 बजे।
अन्नकुट भंडारा
श्री हरिओम मंदिर : ट्रांसपोर्ट चौक पर श्री हरिओम मंदिर में अन्नकूट भंडारा सुबह 11.30 बजे।