नगर में आज:
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Fri, 23 Oct 2026 08:19 PM IST
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बाल महोत्सव:
बाल भवन : जिला बाल भवन में बाल महोत्सव, सुबह 9 बजे से।
प्रदर्शन
बस स्टैंड : बौंद बस स्टैंड पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सुबह 10 बजे से।
युवा महोत्सव
महिला महाविद्यालय : झोझूकलां के महिला महाविद्यालय में युवा महोत्सव कार्यक्रम, सुबह 10 बजे से।
जागरूकता अभियान
स्कूल : जिले के विभिन्न स्कूलों में पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान 10 बजे से।
बाइक रैली
चिड़िया : कांग्रेस की बाइक रैली चिड़िया से झोझू कलां तक, शाम 3 बजे।
विज्ञापन
बाल भवन : जिला बाल भवन में बाल महोत्सव, सुबह 9 बजे से।
प्रदर्शन
बस स्टैंड : बौंद बस स्टैंड पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सुबह 10 बजे से।
युवा महोत्सव
महिला महाविद्यालय : झोझूकलां के महिला महाविद्यालय में युवा महोत्सव कार्यक्रम, सुबह 10 बजे से।
जागरूकता अभियान
स्कूल : जिले के विभिन्न स्कूलों में पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान 10 बजे से।
बाइक रैली
चिड़िया : कांग्रेस की बाइक रैली चिड़िया से झोझू कलां तक, शाम 3 बजे।