नगर में आज:

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महिला महाविद्यालय : झोझूकलां के महिला महाविद्यालय में युवा महोत्सव कार्यक्रम, सुबह 10 बजे से।

कार्यक्रम

बाल महोत्सव : बाल भवन में जिला स्तरीय बाल महोत्सव सुबह 9 बजे

जागरूकता अभियान

स्कूल : जिले के विभिन्न स्कूलों में पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान 10 बजे से

प्रदर्शन:

हाथी पार्क : शहर के हाथी पार्क से परशुराम चौक तक कांग्रेस का वोट बचाओ अभियान के तहत रोष प्रदर्शन, सुबह 10:30 बजे से।

युवा महोत्सव: