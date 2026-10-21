नगर में आज:
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 21 Oct 2026 08:48 PM IST
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युवा महोत्सव:
महिला महाविद्यालय : झोझूकलां के महिला महाविद्यालय में युवा महोत्सव कार्यक्रम, सुबह 10 बजे से।
कार्यक्रम
बाल महोत्सव : बाल भवन में जिला स्तरीय बाल महोत्सव सुबह 9 बजे
जागरूकता अभियान
स्कूल : जिले के विभिन्न स्कूलों में पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान 10 बजे से
प्रदर्शन:
हाथी पार्क : शहर के हाथी पार्क से परशुराम चौक तक कांग्रेस का वोट बचाओ अभियान के तहत रोष प्रदर्शन, सुबह 10:30 बजे से।
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महिला महाविद्यालय : झोझूकलां के महिला महाविद्यालय में युवा महोत्सव कार्यक्रम, सुबह 10 बजे से।
कार्यक्रम
बाल महोत्सव : बाल भवन में जिला स्तरीय बाल महोत्सव सुबह 9 बजे
जागरूकता अभियान
स्कूल : जिले के विभिन्न स्कूलों में पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान 10 बजे से
प्रदर्शन:
हाथी पार्क : शहर के हाथी पार्क से परशुराम चौक तक कांग्रेस का वोट बचाओ अभियान के तहत रोष प्रदर्शन, सुबह 10:30 बजे से।