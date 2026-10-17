Charkhi Dadri News: नगर में आज

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शीशवाला : गांव शीशवाला स्कूल परिसर में रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे।

समारोह

भाजपा कार्यालय : शहर के भाजपा कार्यालय में सम्मान समारोह सुबह 10.30 बजे।

बैठक

विश्वकर्मा धर्मशाला : शहर की विश्वकर्मा धर्मशाला में जांगिड़ ब्राह्मण सभा की बैठक सुबह 11 बजे।

रामलीला मंचन :



रामलीला मैदान : शहर के रामलीला मैदान पर रामलीला का मंचन 8 बजे।

रक्तदान शिविर