Charkhi Dadri News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 17 Oct 2026 07:27 PM IST
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रक्तदान शिविर
शीशवाला : गांव शीशवाला स्कूल परिसर में रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे।
समारोह
भाजपा कार्यालय : शहर के भाजपा कार्यालय में सम्मान समारोह सुबह 10.30 बजे।
बैठक
विश्वकर्मा धर्मशाला : शहर की विश्वकर्मा धर्मशाला में जांगिड़ ब्राह्मण सभा की बैठक सुबह 11 बजे।
रामलीला मंचन :
रामलीला मैदान : शहर के रामलीला मैदान पर रामलीला का मंचन 8 बजे।
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शीशवाला : गांव शीशवाला स्कूल परिसर में रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे।
समारोह
भाजपा कार्यालय : शहर के भाजपा कार्यालय में सम्मान समारोह सुबह 10.30 बजे।
बैठक
विश्वकर्मा धर्मशाला : शहर की विश्वकर्मा धर्मशाला में जांगिड़ ब्राह्मण सभा की बैठक सुबह 11 बजे।
रामलीला मंचन :
रामलीला मैदान : शहर के रामलीला मैदान पर रामलीला का मंचन 8 बजे।