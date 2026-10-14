Charkhi Dadri News: नगर में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 14 Oct 2026 07:33 PM IST
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शिविर
लघु सचिवालय : लघु सचिवालय परिसर में समाधान शिविर प्रात: 10 बजे।
रामलीला मंचन :
रामलीला मैदान : शहर के रामलीला मैदान पर रामलीला का मंचन 8 बजे।
जागरूकता अभियान:
स्कूल : जिले के विभिन्न स्कूलों में पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान 10 बजे से।
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लघु सचिवालय : लघु सचिवालय परिसर में समाधान शिविर प्रात: 10 बजे।
रामलीला मंचन :
रामलीला मैदान : शहर के रामलीला मैदान पर रामलीला का मंचन 8 बजे।
जागरूकता अभियान:
स्कूल : जिले के विभिन्न स्कूलों में पुलिस का साइबर जागरूकता अभियान 10 बजे से।