ऐतिहासिक होगा चौधरी देवीलाल का सम्मान दिवस समारोह : आदित्य देवीलाल

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चौटाला ने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस वोट और विधायक बेचती है, जबकि भाजपा खरीदती है। चौटाला ने अभय सिंह चौटाला को जनता की आवाज उठाने वाला एकमात्र नेता बताया। इससे पहले, आदित्य देवीलाल चौटाला ने गांव अटेला नया का दौरा किया। उन्होंने इनेलो जिलाध्यक्ष सूबे सिंह अटेला की भाभी राजपति देवी के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया। चौटाला ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी और परिजनों को ढाढ़स बंधाया।नेलो जिलाध्यक्ष सूबे सिंह अटेला ने रैली की तैयारियों की जानकारी दी।उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से पिछले सम्मेलनों में सफलता मिली है। अटेला ने कहा कि चरखी दादरी जिला नूंह की रैली में रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी सुनिश्चित करेगा। इस अवसर पर इनेलो प्रदेश महासचिव विजय पंछगांवा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।