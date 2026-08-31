Charkhi Dadri News: शहर की काठ मंडी में सुविधाओं के अभाव से कारोबार हो रहा प्रभावित

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दुकानदारों के अनुसार मंडी में पानी की सप्लाई का कोई निर्धारित टाइम टेबल नहीं है। सप्ताह में केवल तीन बार पानी की आपूर्ति होती है। इसके अलावा सप्लाई होने वाला पानी भी कई बार दूषित आता है। दुकानदारों का कहना है कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा के लिए उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है।पानी की सप्लाई का समय निर्धारित नहीं होने के कारण भी उन्हें दिक्कत होती है। दुकानदारों ने नियमित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ सप्लाई का समय निर्धारित करने की मांग की है।काठ मंडी में बनाई गई सीसी सड़क भी दुकानदारों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि सड़क का लेवल सही नहीं होने के कारण बारिश अथवा पानी की निकासी नहीं होने पर करीब दस दुकानों के सामने जलभराव की स्थिति बन जाती है।दुकानदारों के मुताबिक काठ मंडी में लगी आधी से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। शाम होते ही कई हिस्सों में अंधेरा छा जाता है। करीब 35 साल पहले बनाए गए प्याऊ की दयनीय हालत पर भी चिंता जताई है।