Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Burn ward with more than 20 beds reserved

Charkhi Dadri News: अस्पताल अलर्ट, राउंड दा क्लॉक ड्यूटी निर्धारित

Sat, 07 Nov 2026 11:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 07 Nov 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
Burn ward with more than 20 beds reserved
चरखी दादरी।
विज्ञापन

दिवाली के त्योहार पर पटाखों से होने वाले हादसों और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। पटाखों से झुलसने, आंखों में चोट लगने, सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को नागरिक अस्पताल में त्वरित चिकित्सा सहायता मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। बर्न वार्ड के साथ 20 से अधिक बेड आरक्षित रखे गए हैं। इमरजेंसी में आवश्यक दवाइयां और चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन सिलिंडर और बर्न ट्रीटमेंट किट अलग से रखे गए हैं ताकि पटाखों या अन्य दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों को बिना देरी उपचार मिल सके। चिकित्सीय उपकरणों, दवा आदि के साथ-साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, सर्जन चिकित्सकों को विशेष रूप से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।

बॉक्स: विशेषज्ञ डॉक्टर रहेंगे ऑन-कॉल उपलब्ध
नागरिक अस्पताल के प्रवक्ता डॉ. बिजेंद्र लडवाल ने बताया कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में मरीजों को विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध करवाने के लिए नेत्र रोग, आर्थोपेडिक और सर्जरी विशेषज्ञों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इन डॉक्टरों की ऑन-कॉल ड्यूटी भी लगाई गई है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत अस्पताल बुलाया जा सके। इसके अलावा अन्य स्पोर्टिंग स्टाफ भी राउंड दा क्लॉक तैनात रहेगा। जरूरत पड़ने पर स्पेशल वार्डों का भी उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए तैयारियां पूरी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed