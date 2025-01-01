Charkhi Dadri News: छुट्टी के बाद मंडियों में बाजरे की बंपर आवक, 22वें दिन भी ट्रैक्टरों की कतारें

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दादरी मंडी में सबसे ज्यादा आवकजिले की मंडियों में दादरी सबसे आगे है। यहां अब तक 3,68,146 क्विंटल बाजरा पहुंच चुका है। बुधवार को मंडी में 22,156 क्विंटल की आवक दर्ज की गई। बाढड़ा मंडी में अब तक 1,44,623 क्विंटल बाजरा पहुंचा है, जबकि बुधवार को यहां 16,223 क्विंटल की आवक हुई। झोझू कलां मंडी में अब तक 1,05,878 क्विंटल बाजरा पहुंच चुका है। बुधवार को यहां 14,466 क्विंटल बाजरे की आवक दर्ज की गई। तीनों मंडियों में बुधवार को कुल 52,845 क्विंटल बाजरा पहुंचा।बुधवार को 1794 गेट पास जारीबुधवार को तीनों मंडियों में कुल 1,794 गेट पास जारी किए गए। इनमें दादरी मंडी में 791, बाढड़ा में 605 और झोझू कलां में 398 गेट पास जारी हुए। अब तक जारी गेट पास का आंकड़ा 21,736 तक पहुंच चुका है। बुधवार को जारी गेट पास की संख्या से मंडियों में किसानों की लगातार आवाजाही का अंदाजा लगाया जा सकता है।2.30 लाख क्विंटल बाजरे का उठानमंडियों में बाजरे की आवक बढ़ने के साथ उठान व्यवस्था भी अहम हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, तीनों मंडियों से अब तक 2,30,354 क्विंटल बाजरे का उठान किया जा चुका है, जबकि 1,16,019 क्विंटल बाजरा उठान के लिए शेष दर्ज है। बुधवार को कुल 41,423 क्विंटल बाजरे का उठान हुआ। दादरी मंडी से अब तक 1,65,195 क्विंटल, बाढड़ा से 28,100 क्विंटल और झोझू कलां से 37,059 क्विंटल बाजरे का उठान किया गया है। ऐसे में मंडियों में जमा उपज को समय पर उठाना जरूरी है, ताकि किसानों को अपनी फसल उतारने में परेशानी न हो।निजी खरीद के भरोसे बाजरे का कारोबारतीनों मंडियों की कुल खरीद 3,46,373 क्विंटल दर्ज है। इसमें निजी खरीद 3,46,303 क्विंटल और हैफेड की खरीद 70 क्विंटल है। बुधवार को सरकारी खरीद शून्य रही। मंडियों में बाजरे के भाव 2,200 से 2,302 रुपये प्रति क्विंटल के बीच दर्ज किए गए। लगातार आवक के बीच किसानों की निगाहें खरीद, उचित भाव और उठान व्यवस्था पर टिकी हैं।वर्जन:मंडियों में शांतिपूर्वक तरीके से बाजरे की खरीद चल रही है, किसान बिना किसी परेशानी के बाजरा बेचने के लिए पहुंच रहे हैं।-चतुर्भुज, मंडी सुपरवाइजर, मार्केट कमेटी, चरखी दादरी।