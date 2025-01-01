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Charkhi Dadri News: भाकियू ने जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की उठाई मांग

Tue, 08 Sep 2026 12:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 08 Sep 2026 12:36 AM IST
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BKU demands that the district be declared drought-hit
किसान भवन में संवाद करते भाकियू पदाधिकारी। - फोटो : 1
बाढड़ा। भाकियू जिला इकाई ने बाढड़ा व दादरी को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। भाकियू अध्यक्ष हरपाल सिंह भांडवा ने किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि किसान संगठन मांगों के लिए कई बार एसडीएम व उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेज चुके हैं। जिले के किसान को वर्ष 2023 के बकाया मुआवजे के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। मौजूदा खरीफ सीजन की फसलें सिंचाई के अभाव में सूखने लगी हैं।
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सरकार में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों, विधायकों व कैबिनेट मंत्रियों को खराब फसलों की रिपोर्ट तैयार करवाकर सीएम नायब सिंह सैनी को सारी स्थिति से अवगत करवाना चाहिए।
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सरकार को सूखाग्रस्त क्षेत्र की स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील किसान हित में नहीं है। इससे किसानों की फसलों, कृषि व्यवस्था और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।किसान नेता हरपाल सिंह ने कहा कि किसानों पर बढ़ते बिजली खर्च, कृषि लागत और अन्य आर्थिक बोझ को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
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इस दौरान भाकियू महासचिव राधेश्याम शर्मा, प्रताप हंसावास, आनंद वालिया, रामअवतार लाड, धर्मपाल सिंह, करण सिंह, कमल सिंह हड़ौदी, गिरधारी मोद आदि मौजूद रहे।
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