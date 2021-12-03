Charkhi Dadri News: मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि एक सितंबर को पुलिस चौकी चिड़िया में सीएचसी झोझू कलां से डॉक्टरी रुक्का मिला था। इसमें गांव चिड़िया निवासी जितेंद्र के लड़ाई-झगड़े में घायल होने की सूचना थी। उपचार के दौरान जितेंद्र ने पुलिस को शिकायत दी कि वह मोटरसाइकिल से पानी लेकर गांव लौट रहा था।स्याणा रोड पर 152-डी के पुल के नीचे एक काले रंग की कार ने उसकी मोटरसाइकिल में जान से मारने की नीयत से टक्कर मार दी। इसके बाद कार से उतरे युवकों ने डंडों से उस पर हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।जांच के दौरान रविवार को चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अजीत ने आरोपी राहुल निवासी छप्पार को गिरफ्तार किया। आरोपी को पूछताछ के लिए एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।