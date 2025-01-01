Charkhi Dadri News: बिना नंबर प्लेट की बाइक पर बहस, 19 हजार का चालान

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युवक ने कांस्टेबल को कानून और अधिकारों का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने दावा किया कि केवल दो स्टार वाला पुलिस अधिकारी ही चालान काट सकता है। युवक ने अपनी बात के समर्थन में डीजीपी के आदेशों का भी हवाला दिया। इसके बाद मौके पर पुलिस और युवक के बीच काफी बहस हुई।मामला बढ़ने पर थाना प्रभारी विक्रांत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने युवक को अपनी वर्दी पर लगे तीन स्टार दिखाए। उन्होंने चालान काटने के अधिकार को लेकर चल रही बहस का जवाब दिया। इसके बाद पुलिस ने बाइक की जांच की।धनतेरस पर शहर के बाजारों में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ थी। खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग वाहनों से बाजार पहुंचे थे। ऐसे में यातायात व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। पुलिस की टीमें अलग-अलग स्थानों पर वाहनों की जांच कर रही थीं। इसी दौरान यह घटनाक्रम स्प्लेंडर बाइक चालक और पुलिसकर्मियों के बीच हुआ।