अरावली का सीना छलनी: 300 फीट तक गहरे घाव, भूजल तक पहुंची खनन की मार, निकल रहा पानी; ग्रामीणों के जीवन पर असर

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विकास और रोजगार के नाम पर पहाड़ों को इतना काटा गया कि कई स्थानों पर जमीन से 300 से 350 फीट तक खोदाई हो चुकी है। आरोप है कि खनन भूजल स्तर तक पहुंच गया है जिससे पहाड़ों के भीतर से पानी निकलने लगा है। विज्ञापन



मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इससे पहले 27 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित अरावली कमेटी ने भी निरीक्षण किया था। कमेटी ने रामलवास क्षेत्र सहित खनन प्रभावित इलाके का जायजा लिया था। विकास और रोजगार के नाम पर पहाड़ों को इतना काटा गया कि कई स्थानों पर जमीन से 300 से 350 फीट तक खोदाई हो चुकी है। आरोप है कि खनन भूजल स्तर तक पहुंच गया है जिससे पहाड़ों के भीतर से पानी निकलने लगा है।मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इससे पहले 27 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित अरावली कमेटी ने भी निरीक्षण किया था। कमेटी ने रामलवास क्षेत्र सहित खनन प्रभावित इलाके का जायजा लिया था। विज्ञापन विज्ञापन चरखी दादरी जिले में अरावली की पहाड़ियों पर हो रहा खनन प्रकृति के लिए बड़ा संकट बन गया है। कभी हरियाली, वन्यजीवों और प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान रही ये पहाड़ियां अब गहरी खदानों में बदल रही हैं।

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इस दौरान अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल ने मुद्दा उठाया था। उन्होंने भिवानी व चरखी दादरी जिलों में अंधाधुंध खनन, अवैध ब्लास्टिंग व पर्यावरण को हो रहे नुकसान की बात कही थी। किसान सभा ने बताया नियमों को ताक पर रखकर पहाड़ियों को काटा जा रहा है।

भूजल स्तर से नीचे तक खनन किए जाने की शिकायतें भी हैं। पहाड़ों की प्राकृतिक परतें बारिश के पानी को रोककर धीरे-धीरे जमीन के भीतर पहुंचाती हैं लेकिन जब इन्हें सैकड़ों फीट तक काट दिया जाता है तो प्राकृतिक जल संचयन की यह व्यवस्था प्रभावित होती है।

कई खनन क्षेत्रों में भूजल स्तर से नीचे तक खोदाई की गई है। इसके कारण कुओं के सूखने और पानी प्रदूषित होने की शिकायतें सामने आई हैं। खनन के दौरान पहाड़ों के भीतर से पानी निकलना भी गंभीर चिंता का विषय है।



ग्रामीणों के जीवन पर असर

खनन के दौरान होने वाली ब्लास्टिंग और भारी वाहनों की आवाजाही से आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। हवा में उड़ने वाली धूल खेतों, घरों और पेड़-पौधों पर जमती है।





इससे वायु गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है। किसान सभा ने सिलिकोसिस, टीबी और सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका जताई है। यह खनन ग्रामीणों के स्वास्थ्य और जीवनशैली पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

2303 हेक्टेयर में फैली अरावली

खनन विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जिले में अरावली की पहाड़ियां 2303.73 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हैं। इनमें से लगभग 383.7 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन गतिविधियां चल रही हैं। यानी पहाड़ी क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खनन की चपेट में है। अरावली की पहाड़ियां केवल पत्थर और खनिज का भंडार नहीं हैं। ये बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। ये भूजल का पुनर्भरण करती हैं और आसपास के जल स्रोतों को बनाए रखती हैं।