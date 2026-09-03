फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Sanitation workers in Haryana ordered to return to work by September 5

हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को अल्टीमेटम: इस दिन तक लौटें काम पर, निदेशालय ने जारी किए आदेश

Thu, 03 Sep 2026 05:27 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 03 Sep 2026 05:27 PM IST
सार

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहरों में कूड़े के ढेर लग गए थे, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को लेकर निदेशालय ने अब आदेश जारी किए हैं। 

विज्ञापन
Sanitation workers in Haryana ordered to return to work by September 5
हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने प्रदेश के सभी आयुक्तों को पत्र जारी कर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निदेशालय ने निकाय के सफाई कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से 5 सितंबर तक काम पर लौटने का आदेश दिया है। इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

विज्ञापन


हड़ताल और अल्टीमेटम
निकाय निदेशालय द्वारा जारी पत्र में 6 अगस्त से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का जिक्र किया गया है। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कर्मचारी निर्धारित अवधि में काम पर वापस नहीं लौटते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश प्रदेश भर में सफाई व्यवस्था को बहाल करने के प्रयासों का हिस्सा है, जो हड़ताल के कारण प्रभावित हुई है।
विज्ञापन


हरियाणा में निकाय और दमकल विभाग के कर्मचारी नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से हड़ताल पर हैं। अगस्त 2026 में, यह हड़ताल प्रदेशभर में 40 हजार से अधिक कर्मचारियों तक फैल गई थी, जिसमें सफाई कर्मचारी और दमकल कर्मी शामिल थे। इस हड़ताल के कारण शहरों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी और आपातकालीन सेवाओं पर भी असर पड़ा था। सरकार और यूनियनों के बीच कई दौर की वार्ताएं विफल रही थीं।
विज्ञापन
विज्ञापन


हड़ताल का प्रभाव
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहरों में कूड़े के ढेर लग गए थे, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सीवरेज-पेयजल आपूर्ति, प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने और प्रमाण-पत्र बनाने जैसे कार्य भी बाधित हुए थे। कुछ स्थानों पर, हड़ताली कर्मचारियों ने नगर निगम के अधिकारियों का घेराव भी किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed