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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Saint Namdev's teachings strengthen brotherhood and unity: CM

संत नामदेव की शिक्षाएं भाईचारे व एकता को मजबूत करती हैं : सीएम

Tue, 13 Oct 2026 07:11 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 07:11 PM IST
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गुरु संत नामदेव प्रकाश दिवस जयंती समारोह में शामिल होंगे सीएम सैनी

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत-महापुरुषों ने अपनी शिक्षाओं और विचारों से समाज को हमेशा सही दिशा दिखाई है। उन्होंने आपसी भाईचारे, सद्भाव और सामाजिक एकता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

मुख्यमंत्री ने यह बात संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ में नामदेव सभा के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें 18 अक्तूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-21 स्थित नामदेव भवन में होने वाले गुरु संत नामदेव प्रकाश दिवस जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस दौरान नामदेव सभा के पूर्व चेयरमैन एवं हरियाणा अध्यक्ष सतबीर वर्मा, सचिव नरेश मरजारा, चरणजीत सिंह, मंत्री रणबीर गंगवा के बेटे संजीव गंगवा, मांगीलाल सहित सभा के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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