हरियाणा रोडवेज वाहन 4.0 पर बसों का रिकॉर्ड अपडेट नहीं कर रहा : धन सिंह

अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। स्टेज कैरिज ट्रांसपोर्ट सोसायटीज एंड प्राइवेट बस ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि हरियाणा रोडवेज की ओर से केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म वाहन 4.0 पर बसों का परमिट रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया जा रहा है। एसोसिएशन ने कहा कि इससे पारदर्शिता की कमी, प्रभावी वाहन ट्रैकिंग में कठिनाई की समस्या होती है।एसोसिएशन ने यह शिकायत परिवहन मंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. धन सिंह ने कहा कि हरियाणा रोडवेज बसों का संचालन फ्लीट के रूप में करता है। एसोसिएशन की ओर से भेजे गए पत्र के अनुसार प्रत्येक बस को उसके परमिट और अधिकृत मार्ग के साथ डिजिटल रूप से दर्ज करना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बस किस परमिट पर चल रही है। इससे अनधिकृत संचालन का जोखिम बढ़ता है और जवाबदेही कमजोर होती है। एसोसिएशन ने अधिकारियों से हरियाणा रोडवेज की सभी बसों के परमिट और मार्ग विवरण को वाहन 4.0 पर तत्काल अपडेट करने का अनुरोध किया है।