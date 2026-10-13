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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   8,000 rupees will be provided every month for the cleaning of primary schools.

Chandigarh-Haryana News: प्राथमिक स्कूलों की सफाई के लिए हर महीने मिलेंगे 8 हजार रुपये

Tue, 13 Oct 2026 08:25 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 08:25 PM IST
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चंडीगढ़। हरियाणा के राजकीय प्राथमिक स्कूलों में साफ-सफाई, शौचालयों की स्वच्छता, छतों की सफाई, खेल मैदानों के रखरखाव व जल निकासी की व्यवस्था के लिए पहले चरण में तकरीबन दो करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने बताया कि जिन प्राथमिक स्कूलों में अंशकालिक सफाई कर्मचारी नहीं हैं, वहां स्वच्छ प्रांगण योजना के तहत प्रति स्कूल हर महीने 8,000 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जारी की गई है। मंत्री ने अधिकारियों व स्कूल प्रबंधन समितियों को बजट का समय पर उपयोग करने और स्कूलों में स्वच्छता संबंधी काम तुरंत शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।
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