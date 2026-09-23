विशेष गहन पुनरीक्षण पर उठे सवाल गंभीर मामला : राव नरेंद्र

चंडीगढ़। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने चुनाव आयोग के भीतर ही मतदाता सूचियों व विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठे सवालों को गंभीर मामला बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीनों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े फैसलों और प्रक्रियाओं पर आयोग से जुड़े पदाधिकारियों ने ही कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज की है।राव ने कहा कि कथित आपत्तियों का संबंध विशेष गहन पुनरीक्षण, फॉर्म-6 में बदलाव, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम जोड़ने-हटाने, नाम बहाली की अपील और मतदाता आंकड़ों की सुरक्षा से है। मतदाता सूची में किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूटना या गलत तरीके से हटना उसके मताधिकार को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने मांग की कि इन लिखित आपत्तियों को सार्वजनिक किया जाएं और संबंधित फैसलों पर तथ्यात्मक स्पष्टीकरण दिया जाए। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त से पद छोड़ने की भी मांग की।