हरियाणा: पवन राणा एक अक्तूबर को संभालेंगे भाजपा संगठन मंत्री का दायित्व, पंचकूला में होगा समारोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Tue, 29 Sep 2026 11:01 AM IST
सार
समारोह पंचकूला के पंचकमल में आयोजित किया जाएगा। इसी दिन पुराने प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, सह-प्रभारी सुरेंद्र नागर और संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा का विदाई समारोह भी यहीं होगा।
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विस्तार
हरियाणा में भाजपा के नवनियुक्त संगठन मंत्री पवन राणा एक अक्तूबर को अपना दायित्व ग्रहण करेंगे। यह समारोह पंचकूला के पंचकमल में आयोजित किया जाएगा। इसी दिन पुराने प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, सह-प्रभारी सुरेंद्र नागर और संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा का विदाई समारोह भी यहीं होगा।
इन तीनों पदाधिकारियों को गत दिनों हरियाणा से हटाया गया था। उन्हें अब दूसरे प्रदेशों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। सतीश पुनिया को पंजाब तथा जम्मू-काश्मीर का प्रभारी बनाया गया है।
वहीं, संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा को उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सुरेंद्र नागर की नई जिम्मेदारी का उल्लेख विज्ञप्ति में नहीं है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी उपस्थित रहेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता भी समारोह में शामिल होंगी। राज्य के सभी मंत्री और विधायक भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। भाजपा के अन्य पदाधिकारी भी इस महत्वपूर्ण आयोजन का हिस्सा बनेंगे।
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इन तीनों पदाधिकारियों को गत दिनों हरियाणा से हटाया गया था। उन्हें अब दूसरे प्रदेशों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। सतीश पुनिया को पंजाब तथा जम्मू-काश्मीर का प्रभारी बनाया गया है।
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वहीं, संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा को उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सुरेंद्र नागर की नई जिम्मेदारी का उल्लेख विज्ञप्ति में नहीं है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी उपस्थित रहेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता भी समारोह में शामिल होंगी। राज्य के सभी मंत्री और विधायक भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। भाजपा के अन्य पदाधिकारी भी इस महत्वपूर्ण आयोजन का हिस्सा बनेंगे।
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