हरियाणा: पवन राणा एक अक्तूबर को संभालेंगे भाजपा संगठन मंत्री का दायित्व, पंचकूला में होगा समारोह

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इन तीनों पदाधिकारियों को गत दिनों हरियाणा से हटाया गया था। उन्हें अब दूसरे प्रदेशों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। सतीश पुनिया को पंजाब तथा जम्मू-काश्मीर का प्रभारी बनाया गया है।वहीं, संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा को उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सुरेंद्र नागर की नई जिम्मेदारी का उल्लेख विज्ञप्ति में नहीं है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी उपस्थित रहेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता भी समारोह में शामिल होंगी। राज्य के सभी मंत्री और विधायक भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। भाजपा के अन्य पदाधिकारी भी इस महत्वपूर्ण आयोजन का हिस्सा बनेंगे।