हरियाणा: केंद्र सरकार ने धान खरीद को दी मंजूरी, जानें किस तारीख से शुरू होगी प्रक्रिया; 17% से अधिक ना हो नमी

केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य में धान की खरीद शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह खरीद प्रक्रिया मंगलवार, 29 सितंबर से आरंभ होगी।

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धान में अधिकतम 17 फीसदी नमी की फसल की खरीद होगी। इससे अधिक नमी वाली फसल को खरीद के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं माना जाएगा। ऐसे में किसान मंडी में फसल लाने से पहले उसे अच्छी तरह सुखा लें ताकि खरीद के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।इस सीजन में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2431 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सरकारी खरीद के दौरान किसानों को निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर इसी एमएसपी के अनुसार भुगतान किया जाएगा। मंडियों में खरीद शुरू होने के साथ ही किसानों की फसल की गुणवत्ता और नमी की जांच की जाएगी।