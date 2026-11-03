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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Minister Gangwa unveiled the second edition of 'Jal Sanjeevani'.

Chandigarh-Haryana News: मंत्री गंगवा ने जल संजीवनी के दूसरे संस्करण का विमोचन किया

Tue, 03 Nov 2026 07:10 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 07:10 PM IST
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चंडीगढ़। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने मंगलवार को जल संजीवनी पुस्तिका के द्वितीय संस्करण का विमोचन किया। यह पुस्तिका हरियाणा जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की योजनाओं, उपलब्धियों और जनहित के कार्यों को संकलित करती है।
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गंगवा ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने के संकल्प को साकार कर रही है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इस जिम्मेदारी को प्रतिबद्धता से निभा रहे हैं। इस माैके पर विभाग की अतिरिक्त सचिव रेणु सोगन, इंजीनियर-इन-चीफ देवेंद्र दहिया, जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन के निदेशक राजीव बातिश, पूर्व आईजी दलबीर भारती, पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा आदि शामिल रहे।
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