विज्ञापन



न्यू लेक पर सुबह का नजारा भक्तिमय रहा। महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में परिवार के साथ पूजा सामग्री लेकर पहुंचे। दउरा और सूप में सजे फल, प्रसाद और जलते दीपकों से घाट जगमगा उठे। छठी मैया के गीतों और सूर्य उपासना के भजनों के बीच श्रद्धालु ढोल की थाप पर झूमते नजर आए। कई जगह गीत-संगीत के कार्यक्रम भी हुए। बच्चों में भी खासा उत्साह रहा। परिवार से बिछड़े बच्चों को पंडाल से सूचना प्रसारित कर उनके परिजनों से मिलवाया गया। विज्ञापन

न्यू लेक के अलावा सेक्टर-52, बहलाना, हल्लोमाजरा, रायपुर खुर्द, धनास, मलोया, विकास नगर और इंदिरा कॉलोनी समेत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने अर्घ्य दिया और प्रसाद बांटा। आयोजकों ने चाय-कॉफी और प्रसाद की व्यवस्था की। पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, प्रधान डीके सिंह, कोषाध्यक्ष पंकज यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष यूके सिंह, बीके सिंह और भोला राय यादव ने आयोजन की सफलता पर सभी का आभार जताया। न्यू लेक पर सुबह का नजारा भक्तिमय रहा। महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में परिवार के साथ पूजा सामग्री लेकर पहुंचे। दउरा और सूप में सजे फल, प्रसाद और जलते दीपकों से घाट जगमगा उठे। छठी मैया के गीतों और सूर्य उपासना के भजनों के बीच श्रद्धालु ढोल की थाप पर झूमते नजर आए। कई जगह गीत-संगीत के कार्यक्रम भी हुए। बच्चों में भी खासा उत्साह रहा। परिवार से बिछड़े बच्चों को पंडाल से सूचना प्रसारित कर उनके परिजनों से मिलवाया गया।न्यू लेक के अलावा सेक्टर-52, बहलाना, हल्लोमाजरा, रायपुर खुर्द, धनास, मलोया, विकास नगर और इंदिरा कॉलोनी समेत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने अर्घ्य दिया और प्रसाद बांटा। आयोजकों ने चाय-कॉफी और प्रसाद की व्यवस्था की। पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, प्रधान डीके सिंह, कोषाध्यक्ष पंकज यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष यूके सिंह, बीके सिंह और भोला राय यादव ने आयोजन की सफलता पर सभी का आभार जताया।

विज्ञापन

विज्ञापन

चंडीगढ़। लोक आस्था और सूर्य उपासना का चार दिवसीय छठ महापर्व सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। सुबह तीन बजे से ही न्यू लेक सहित शहर के विभिन्न छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। व्रतियों ने जल में खड़े होकर सूर्योदय का इंतजार किया और सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। 36 घंटे का निर्जला उपवास पूरा होने पर व्रतियों ने पारण किया।